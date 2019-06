Calciomercato Real Madrid, Hazard in arrivo: incontro a Londra per chiudere con il Chelsea

Hazard è a un passo dal vestire la maglia del Real Madrid: fissato un incontro a Londra col Chelsea, può essere presentato già la prossima settimana.

Da un Hazard a un altro. Dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di Thorgan dal Borussia Moenchengladbach al Borussia Dortmund, a essere annunciato a breve come nuovo acquisto del dovrebbe invece essere il più noto fratello Eden.

Secondo quanto riportato da 'AS', i dirigenti blancos hanno intensificato i contatti con quelli del per arrivare a un accordo definitivo, motivo per cui il direttore generale José Ángel Sánchez questa settimana volerà a Londra per trattare direttamente con Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich.

🚨 El Real Madrid ha abierto negociaciones directas con el Chelsea para cerrar el precio de Hazard

⚠ Quieren presentar al belga la próxima semanahttps://t.co/zL46ImtoKa — AS (@diarioas) June 3, 2019

La volontà del Real Madrid è quella di abbassare a 100 milioni la richiesta del Chelsea, il quale al momento insiste per averne 120, puntando a chiudere la trattativa a breve per poter poi presentare Hazard già la prossima settimana, quando il giocatore sarà rientrato dagli impegni con il .

La stella dei Diavoli Rossi ha infatti già un accordo totale con il club spagnolo e dopo la finale di ha fatto capire come la sua volontà sia quella di lasciare il Chelsea con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto.

Trattativa pronta a concludersi, solo clamorosi colpi di scena potrebbero dunque far saltare il passaggio di Hazard al Real, corte alla quale il belga ha sempre sognato di approdare, soprattutto da quando ad allenare è il suo idolo Zinedine Zidane.