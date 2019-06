Calciomercato Real Madrid, Hazard e non solo: già spesi 303 milioni

Real Madrid scatenato in questa sessione di calciomercato: 258 milioni spesi per Militao, Jovic, Hazard e Mendy, mentre Rodrygo ne è costati 45.

La sessione estiva di calciomercato non è ancora pienamente entrata nel vivo, ma ha già il suo protagonista assoluto: il .

Reduce da un’annata estremamente deludente, nella quale non si è nemmeno avvicinato a raggiungere gli obiettivi prefissati, il club Blanco ha deciso di rafforzare e ringiovanire la rosa a disposizione di Zinedine Zidane e per farlo non ha badato a spese.

A partire dalla prossima stagione vestiranno la maglia delle Merengues Rodrygo, Militao, Jovic, Hazard e Mendy, elementi costati dai 45 ai 100 milioni di euro.

Rodrygo, considerato uno dei migliori talenti del calcio brasiliano, è stato di fatto prelevato dal Santos già la scorsa estate, ma raggiungerà Madrid solo a luglio quando avrà compiuto 18 anni. Pagato 45 milioni di euro, una cifra enorme per un 2001, in guadagnerà qualcosa come 4 milioni di euro a stagione.

Per prelevare Militao dal sono stati invece necessari 50 milioni, ai quali vanno aggiunti i 60 versati nelle casse dell’ Francoforte per Luka Jovic, i 100 più bonus per il grande colpo Eden Hazard ed altri 48 per Ferland Mendy, terzino esploso nelle ultime due stagioni al .

Il totale parla di 303 milioni già spesi, una cifra ben superiore a quella dell’estate del 2009 (250 milioni) quando i Blancos si assicurarono in un colpo solo Cristiano Ronaldo, Kakà, Albiol, Xabi Alonso, Arbeloa e Granero. Se si esclude Rodrygo, Florentino Perez ha comunque già speso 258 milioni per quattro giocatori, nei quali non sono considerati gli eventuali bonus.

La sensazione è quella peraltro che il Real Madrid non abbia ancora chiuso la sua campagna acquisti e che anzi sia ancora alla ricerca di un grande centrocampista (nei giorni scorsi si è parlato di Pogba come obiettivo primario). Chissà quindi che i Blancos non riescano a sfondare il muro dei 400 milioni spesi in una sola sessione.

Di contro, il Real ha diversi giocatori da piazzare con i quali potrebbe fare cassa. Nella lista dei cedibili ci sarebbero elementi del calibro di di James Rodriguez (non riscattato dal ), Raúl de Tomás (che è di ritorno dal e sembra destinato al ), Borja Mayoral, Theo Hernandez, Lunin, Kovacic ed Odegaard.