Calciomercato Real Madrid, Hazard in arrivo: 120 milioni al Chelsea, rappresentanti a Londra

Il Real Madrid conta di annunciare Hazard già in questa settimana: le parti dovrebbero venirsi incontro a 120 milioni di euro.

A meno di grossi colpi di scena, sarà il primo acquisto a tre cifre del calciomercato estivo 2019. Eden Hazard ha formalmente annunciato l'addio al dopo la finale di ed ora si prepara ad approdare al come acquisto più costoso della storia dei Blancos.

I rappresentanti del Real Madrid sono a Londra per chiudere con il Chelsea l'affare Hazard ed annunciare il giocatore già durante questa settimana. Dopo due anni di voci, sembra proprio essere arrivato il momento per i Blancos di annunciare un campione da cui ripartire.

La trattativa delle ultime ore verte sul prezzo di Hazard, valutato dal Chelsea 130 milioni di euro. Il Real Madrid si è per ora fermato a 100, ma la sensazione è che le parti si verranno incontro per chiudere l'affare a 120, per poi annunciare ufficialmente il trasferimento del giocatore nella .

A casa Real Madrid per ora comandano i 100 milioni di euro spesi per Gareth Bale e i 94 per Cristiano Ronaldo, che saranno spazzati via con l'arrivo di Hazard. Pronto a cambiare maglia dopo aver vinto con il Chelsea sia in Europa che in terra britannica.

Nelle ultime sessioni di calciomercato i Blancos sono riusciti a vincere tre Champions senza portare grossi nomi nella capitale, ma dopo l'ultima a dir poco deludente stagione sembra che Perez metterà sul piatto 300 milioni di euro per rinforzare in maniera assoluta la squdra e puntare nuovamente alla .

Dopo Hazard avanti tutta per il terzino Mendy e l'attaccante Jovic, in attesa di cedere diversi giocatori che non rientrano più nei piani di Zidane: Ceballos, Llorente, Hernandez, Keylor Navas e lo stesso Bale lasceranno il Real Madrid nelle prossime settimane di calciomercato.