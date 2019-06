Calciomercato Real Madrid, Eriksen offerto dal Tottenham: per 70 milioni

Il Tottenham non vuole perdere Eriksen e sta cercando un acquirente: per il Real non è una priorità, ma potrebbe esserlo presto.

Da 150 milioni a 70, prezzo dimezzato e pronto a gongolare. Sì, perchè dopo aver ricevuto una valutazione enorme da parte del lo scorso anno, ora Christian Eriksen può approdare ai Blancos per metà prezzo in caso sfumasse l'acquisto di Pogba o Van de Beek.

Secondo Marca, infatti, il Tottenham ha offerto Eriksen al Real Madrid, desideroso di guadagnare almeno 70 milioni da una cessione inevitabile. Il danese ha infatti espresso la volontà di lasciare il club e non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, ragion per cui gli Spurs dovranno incassare ora per evitare di perderlo a costo zero.

Dopo aver ricevuto un secco no qualche tempo fa, ora il Real Madrid può valutare con calma l'ingaggio di Eriksen, attualmente non prioritario. Zidane vuole Pogba come rinforzo a centrocampo o al massimo Van de Beek come alternativa: solamente in caso di no per entrambi, si riaprirebbe la pista Eriksen.

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha contattato José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, per capire se i Blancos fossero ancora interessati ad Eriksen. Che sì piace, ma non tanto da dire immediatamente sì al team londinese, tenuto sulle spine.

Sembra comunque che Eriksen sia più vicino al Real Madrid di quanto si pensi, tanto che la famiglia starebbe cercando casa in città in vista di un trasferimento del giocatore 27enne. Difficile che il Tottenham lo perda a costo zero, ragion per cui le prossime settimane saranno decisive per un trasferimento.

Vice-Campione d'Europa con il Tottenham, Eriksen è a Londra dal 2013: dopo un quadriennio all' è diventato perno fondamentale nell'ossatura degli Spurs. Ora è tempo di una nuova sfida, probabilmentea al Real: Pogba e Van de Beek permettendo.