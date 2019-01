Calciomercato Real Madrid, Brahim Diaz a un passo: al Manchester City 17 milioni

Brahim Diaz è prossimo al passaggio al Real Madrid: il Manchester City non è riuscito a convincere il 19enne a rimanere. Costerà 17 milioni di euro.

Dopo aver portato al Bernabéu Vinicius, il Real Madrid si prepara a mettere a segno un altro colpo giovane in attacco. I 'Merengues' sono a un passo dalla chiusura dell'acquisto di Brahim Diaz dal Manchester City, secondo 'Goal'.

Il classe 1999 dovrebbe costare al Real Madrid circa 17 milioni di euro più bonus, un investimento importante per un giocatore giovane e in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2019.

Il prodotto del settore giovanile del Malaga, arrivato al Manchester City nel gennaio 2014 appena quattordicenne, ha deciso di cambiare aria e non firmare il rinnovo di contratto per le poche opportunità avute in prima squadra.

L'attaccante finora ha giocato soltanto 214 minuti, con 3 presenze e 2 goal in League Cup e uno spezzone nel Community Shield di agosto. Troppo poco per convincerlo a rimanere: Diaz avrebbe rifiutato anche offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Real Madrid.

In Spagna Diaz dovrebbe guadagnare quasi 4 milioni di euro all'anno e rimarrà in 'Blanco' almeno fino a giugno, quando poi si potrebbe valutare l'opzione di andare in prestito.

Il 19enne sembrerebbe però convinto di poter avere subito molto spazio in prima squadra: gli sarebbe già stato promesso il posto nelle partite di Copa del Rey.

Per il Manchester City Brahim Diaz potrebbe diventare un altro rimpianto: dopo Sancho, un altro giovane di belle speranze sceglie di lasciare l'Etihad.