Calciomercato Real Madrid, 'bomba' dalla Spagna: arriva Jovic per 60 milioni

Il Real Madrid ha chiuso la trattativa con l'Eintracht Francoforte per Luka Jovic, 21enne attaccante serbo: affare da 60 milioni di euro.

Arriva dalla la notizia del primo grande colpo di mercato del di Zidane: la dirigenza Blancos avrebbe chiuso la trattativa per portare nella spagnola Luka Jovic, talentuoso attaccante dell' Francoforte.

Secondo quanto riportato da 'AS', le Merengues avrebbero messo sul piatto 60 milioni di euro: 48 al club tedesco e 12 al , precedente club dell'attaccante classe '97, che detiene una percentuale sulla rivendita.

26 goal e sette assist per il bomber dell' tra campionato e coppe fin qui in stagione: l'ultimo nella semifinale di pareggiata contro il .

In attesa dell'ufficialità, Jovic può essere già considerato il primo grande arrivo in casa Blancos per la nuova finestra di mercato: pronto per lui un contratto di sei anni, Zidane inizia da qui quello che potrebbe rivelarsi un lungo processo di trasformazione.