Calciomercato Real Madrid, assalto a Pogba: chiusura entro il 1 luglio?

Paul Pogba apre alla cessione e il Real Madrid accelera i tempi: tenterà di finalizzare l'acquisto prima del ritiro Blancos.

Il è sicuramente il protagonista assoluto di questa prima fase del mercato: dopo le firme di Rodrygo, Militao, Jovic, Mendy e Hazard, la dirigenza Blancos vuole completare la sua rosa con un altro grande colpo come Paul Pogba.

Secondo quanto riferito da 'Marca', le Merengues vogliono accelerare le operazioni per il centrocampista francese, così da arrivare alla fumata bianca entro il 1 luglio. Un diktat imposto da Zidane, che vuole la rosa al completo prima della partenza per il Canada prevista l'8 luglio.

Nessuna telenovela in vista dunque, proprio come fatto con le altre operazioni: dopo il primo rifiuto del il Real Madrid tornerà all'assalto senza allungare troppo i tempi.

Il colosso spagnolo ha dalla sua la volontà del giocatore, che proprio ieri ha annunciato di voler tentare una nuova avventura dopo gli anni spesi in Premier League. Servirà comunque una cifra record per convincere i Red Devils a lasciar partire il proprio pilastro di centrocampo, che nella stagione appena conclusa ha collezionato ben 16 goal e 11 assist in 47 presenze.