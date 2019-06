Calciomercato, Raggi saluta il Monaco: ufficiale la separazione

Si chiude dopo sette stagioni la lunga avventura di Andrea Raggi al . Il club del Principato infatti ha deciso di non prolungare il contratto del difensore italiano.

Ad annunciare la fine del rapporto è stata la stessa società attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’AS Monaco annuncia la sua decisione di non estendere il contratto in scadenza di Andrea Raggi. Il Club ringrazia il difensore italiano per questi anni trascorsi vestendo la maglia biancorossa e gli augura il meglio per il futuro.

Arrivato dal nel 2012, Andrea Raggi, 35 anni, ha disputato 230 partite in tutte le competizioni - 38 delle quali sulla scena europea - portando sulle spalle il numero 24. Vincitore della Ligue 2 e della con il Monaco, il difensore italiano ha mostrato in questi sette anni generosità e spirito combattivo su tutti i fronti.

Nel cuore della difesa monegasca o sugli esterni, il ‘Pirata’ ha partecipato attivamente al ritorno in Ligue 1 nel 2013, all’epopee europee del 2015 e 2017 e alla conquista del titolo di campione di nel 2017. Il Club gli augura il meglio per il futuro. Grazie Andrea!”.