Calciomercato, Radamel Falcao avvistato a Roma: tante voci sul suo futuro

Radamel Falcao ha deciso di trascorrere il suo giorno libero nella 'Città Eterna': tante le voci di mercato, tra Lazio, Milan e Roma.

Radamel Falcao in Serie A ? Una suggestione che a Roma hanno iniziato a coltivare dopo il blitz della punta del Monaco nella 'Città Eterna' nella giornata di ieri. Falcao ha infatti deciso di trascorrere il suo giorno libero nella capitale italiana, finendo così per scatenare le più diverse voci di mercato.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'attaccante colombiano avrebbe fatto di tutto per non farsi riconoscere sull'aereo, venendo però 'scoperto' da un appassionato di calcio che ha notato subito la sua presenza a bordo.

La prossimità del match odierno di Coppa Italia tra Lazio e Milan ha fatto il resto, portando subito a pensare che il giocatore abbia scelto di trascorrere una giornata romana per avvicinarsi a quello che potrebbe essere il suo prossimo club.

Sempre secondo il 'Corriere dello Sport' i biancocelesti potrebbero infatti pensare di ripetere un colpo in stile Klose, con Tare pronto a strappare Falcao al Monaco nonostante la carta d'identità dica 33 sotto la voce anni.

Discorso analogo per il Milan, club al quale il colombiano è già stato accostato in passato. Nonostante la presenza in rosa di Piatek e Cutrone, anche se la permanenza del secondo è stata messa in discussione nelle ultime ore , i rossoneri potrebbero scegliere di integrare in rosa un giocatore d'esperienza come Falcao. Magari anche per aiutare il Diavolo in un'ipotetica Champions League la prossima stagione.

Suggestioni di mercato che potrebbero coinvolgere anche la Roma , altra squadra capitolina che dovrà decidere se continuare a puntare su Edin Dzeko pure in futuro.