Calciomercato, Rabiot si allena con le riserve del Paris Saint-Germain: "Decisione del club"

Adrien Rabiot a fine stagione si unirà a parametro zero al Barcellona: oggi il francese è stato si è allenato con le riserve del Paris Saint-Germain.

Rottura totale, o quasi. Che Adrien Rabiot sia destinato a vestire la maglia del Barcellona a fine stagione è cosa nota, con il giocatore pronto a lasciare il Paris Saint-Germain a parametro zero tra pochi mesi. Ciò che fa notizia è invece l'atteggiamento che il club francese sta tenendo nei confronti del ragazzo.

Ormai certo di perdere il giocatore a giugno, visto il rifiuto di Rabiot di rinnovare il proprio contratto, i parigini hanno escluso il centrocampista dal tour in Qatar nei giorni scorsi e dall'allenamento con la prima squadra di questa mattina.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il giocatore è stato costretto ad allenarsi con la squadra riserve. Una decisione che pare essere stata presa dalla società, come ha spiegato l'allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, in conferenza stampa.

"Devo preparare la mia squadra per la partita contro il Guingamp e Rabiot non ci sarà. Rispetto le decisioni del club e questa è stata una di quelle".

La gara di Ligue 1 di domani pomeriggio potrebbe però essere solamente la prima partita dalla quale Rabiot verrà escluso in questo girone di ritorno. Il modo con il quale il giocatore ha spinto per rompere con il Paris Saint-Germain non è infatti piaciuto per nulla al presidente Al Khelaifi.