Calciomercato, Rabiot lascia il PSG: "Ma non ho accordi con altri club"

Si scalda il calciomercato invernale a pochi giorni dall'inizio della finestra di gennaio: Adrien Rabiot lascia il PSG, la decisione è stata confermata dalla madre-agente del centrocampista francese, che nega però di aver parlato con altri club.

Segui il PSG in esclusiva su DAZN: attiva il tuo mese gratuito

Intervistata ai microfoni di 'RTL', Veronique ha confermato il futuro del giovane centrocampista francese.

"La decisione di lasciare il PSG è ferma e definitiva, la situazione è notevolmente peggiorata ed è impossibile tornare indietro. Durante la finestra di trasferimento estiva avevo detto al direttore sportivo che Adrien voleva lasciare il club. C'era una proposta da parte del Barcellona ma il PSG ha rifiutato, non si può dire che il club non fosse a conoscenza della nostra volontà".

L'agente di Rabiot smentisce però di aver raggiunto un accordo con il Barcellona, negando quindi le voci circolate nelle ultime ore.

"Non parlerò con nessun club fino al 1 gennaio. Ho sempre rispettato le regole e i protocolli, non abbiamo il diritto di parlare con nessun club prima dell'inizio del mercato e non parlerò con nessuno prima di quella data".