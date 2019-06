Calciomercato PSV, Van Bommel su Robben: "Ci piacerebbe averlo qui, aspettiamo la sua decisione"

Dopo aver detto addio al , Arjen Robben è alla ricerca di una nuova sistemazione. Che potrebbe essere il , squadra nella quale ha già militato nel corso della sua carriera.

Ad ammettere che gli olandesi sono interessati all'acquisto del forte esterno 35enne è l'allenatore Mark Van Bommel.

"C'è stata più di una chiamata. E' una cosa molto semplice, è lui che deve prendere una decisione. Sa che ci piacerebbe averlo qui, bisogna dargli il tempo di cui ha bisogno per prendere una decisione. Non voglio però fargli alcuna pressione. E' una cosa importante per lui. Potrebbe ritirarsi o continuare a giocare. Avrà di sicuro ricevuto un sacco di offerte".