Calciomercato PSG, Zaha il sostituto di Neymar: pronti 110 milioni di euro

Il PSG è pronto a mettere sul piatto ben 110 milioni per strappare WIlfried Zaha al Crystal Palace: è l'ivoriano il successore di Neymar.

La situazione Neymar continua a tenere banco in casa : il trasferimento del fuoriclasse brasiliano potrebbe cambiare le dinamiche di alcuni top club europei, ma nel frattempo la dirigenza francese ha già individuato il sostituto: si tratta di Wilfried Zaha, attaccante e stella del .

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', l'attaccante ivoriano è finito in cima alla lista del PSG, che sta cercando un sostituto di Neymar prima di cedere il brasiliano. I campioni di sarebbero pronti ad accontentare il club inglese, che questa estate ha fissato il prezzo a 110 milioni di euro.

Sulle tracce del classe '92 c'erano anche ed , allontanate poi dalla cifra imposta dal Crystal Palace: una somma che invece il PSG sarebbe disposto a pagare se andasse in porto la cessione di Neymar per 200 milioni di euro al o al .

Nella lista degli acquisti parigina era finito anche Paulo Dybala, che resta un'alternativa valida: attualmente però il nome di Zaha è finito in pole anche per la volontà dello stesso giocatore, pronto ad affrontare una nuova sfida dopo gli anni in Premier League.