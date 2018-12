Calciomercato PSG, Weah ai saluti: "Ho deciso di andare in prestito"

Si chiude qui la stagione di Timothy Weah con la maglia del PSG. Il giovane attaccante figlio del grande George Weah e talento tra i più importanti del club parigino, a gennaio cambierà infatti squadra per andare a fare esperienza altrove.

A comunicare la decisione di iniziare una nuova avventura lontano da Parigi, è stato lo stesso Timothy attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha comunque specificato come il suo sia solamente un arrivederci.

“Volevo prendermi del tempo per parlare con tutti voi della decisione che ho preso con la mia famiglia di andare in prestito. Prima di tutto, voglio ringraziare i fan per il loro costante supporto, così come lo staff tecnico e i miei compagni di squadra per avermi sempre tenuto in considerazione. Questi pochi mesi sono stati grandiosi, anche se non ho giocato molto, sono grato per le opportunità che ho avuto ad inizio stagione, perché mi hanno aperto molte porte in vista di questo inverno… amo i miei compagni di squadra e so che quest’anno si prenderanno la coppa, Dio è con tutti voi. Per i fan “anche gli ultras ovviamente” lo stadio mi mancherà, così come l’energia che portate ad ogni partita. Vi amo e Dio vi benedica. Spero che dopo questi sei mesi, io possa essere pronto per tornare al Parco dei Principi e dare tutto per voi. Fiero di essere parigino”.