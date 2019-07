Calciomercato PSG, Verratti su Neymar: "Il club dovrebbe lasciarlo andare"

Tra i tanti nomi illustri coinvolti in questo caldissimo mercato di attaccanti c'è quello di Neymar, che ha già fatto capire di voler lasciare il , senza però aver trovato la soluzione adeguata. Il compagno di squadra Marco Verratti ha speso alcune parole in suo favore, mandando un chiaro messaggio alla società.

Intervistato ai microfoni di 'RMC', il centrocampista italiano ha parlato senza mezze misure del futuro del brasiliano:

"Quando un giocatore vuole veramente essere ceduto, il club dovrebbe lasciarlo andare, di comune accordo con le condizioni imposte dalla società ovviamente. Ma non puoi trattenere in squadra un giocatore che vuole andarsene".

Verratti vorrebbe vedere ancora Neymar con la maglia del PSG e non svela retroscena di mercato:

"Certamente mi dispiacerebbe vederlo partire. Non l'ho mai sentito dire che vuole lasciare il club, poi non so cosa ha detto al club. Personalmente preferirei che restasse".