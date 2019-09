Calciomercato PSG, Sergio Rico è ufficiale: rinforzo a sorpresa in porta

In attesa di Keylor Navas il PSG ufficializza un altrro portiere: arriva nella capitale Sergio Rico, in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia.

L'operazione più importante in cui era coinvolto il doveva essere quella di Neymar, ma alla fine il brasiliano è rimasto. I francesi però, dopo la cessione di Trapp, avevano bisogno di un secondo portiere. Ed è arrivato.

È infatti ufficiale l'acquisto, da parte dei campioni di , di Sergio Rico. Il portiere spagnolo classe 1993 arriva dal in prestito con diritto di riscatto. E ha scelto un bel modo per festeggiare il suo 26esimo compleanno: firmando con il suo nuovo club.

Sergio Rico viene da un anno di prestito al chiuso con la retrocessione della squadra in Championship. 29 le sue presenze con i 'Cottagers', con 56 goal subiti complessivamente. In estate il ritorno a Siviglia, dove si è trovato chiuso da Vaclik.

Non dovrebbe comunque essere l'ultimo arrivo in casa Paris Saint-Germain per quanto riguarda i portieri. C'è infatti in arrivo anche Keylor Navas, che nelle prossime ore dovrebbe unirsi al club in uno scambio con Aréola, per prendersi la maglia da titolare.