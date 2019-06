Calciomercato PSG, Sarabia è il primo colpo: arriva dal Siviglia per 20M

Pablo Sarabia diventerà il primo colpo della gestione Leonardo-bis al PSG: arriverà dal Siviglia per 20 milioni di euro. Firmerà per 5 anni.

Il è pronto a mettere a segno il primo colpo dell'estate e il primo del Leonardo-bis. È infatti a un passo la firma di Pablo Sarabia, 27enne spagnolo che arriverà dal .

Secondo quanto riporta 'As', l'affare tra il club andaluso e i campioni di è vicinissimo alla chiusura. Il PSG pagherà una cifra complesiva di 20 milioni, 2 in più dei 18 previsti dalla clausola inserita nel contratto del classe 1992. Per il giocatore è pronto un ricco contratto di 5 anni.

Dal suo ritorno al Siviglia, Monchi avrebbe provato a convincere in tutti i modi Sarabia a rimanere al Sanchez Pizjuan, ma l'offerta del club transalpino sarebbe stata irrinunciabile. Al giocatore si sarebbero avvicinate anche e , ma non c'è stata competizione con l'offerta del PSG.

I francesi sono stati convinti dai 23 goal e 19 assist realizzati dal giocatore scuola nella scorsa stagione. L'accordo è già stato raggiunto e mancherebbero solo i dettagli prima della firma e dell'ufficialità. Poi per Sarabia inizierà una nuova avventura, diventando il primo colpo del PSG targato Leonardo.