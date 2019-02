Calciomercato PSG, Lass Diarra ai saluti: risoluzione contrattuale per il centrocampista francese

Il PSG ha ufficialmente annunciato l'addio di Lass Diarra, che ha risolto il contratto: il centrocampista andava in scadenza al prossimo 30 giugno.

Lassana 'Lass' Diarra lascia ufficialmente il PSG. Il centrocampista francese ha risolto il contratto che andava in scadenza il prossimo 30 giugno, come annunciato dal club con una nota ufficiale.

L'addio era nell'aria già da diversi giorni, mancava soltanto l'ufficialità: l'ex tra le altre di Marsiglia, Arsenal e Real Madrid ha lasciato il club parigino dopo soltanto un anno. Era arrivato nel gennaio 2018

Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2019. pic.twitter.com/h8LRJ0a1Vk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 febbraio 2019

Per lui sono 19 le presenze con la maglia del PSG raccolte in questi 13 mesi, senza goal all'attivo. In un anno ha conquistato tutti i quattro trofei nazionali di Francia: Ligue 1, Coupe De France, Coupe De La Ligue e Supercoppa di Francia.

Con l'addio di Diarra, Tuchel rimane con soltanto Verratti, Paredes e il separato in casa Rabiot a centrocampo: Draxler e Marquinhos saranno ancora chiamati agli straordinari e ad adattarsi in mediana.