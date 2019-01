Calciomercato PSG, Jesé va al Betis: operazione in prestito secco

Accostato anche a più di una formazione italiana, Jesé lascia il PSG e torna in Liga: giocherà nel Betis fino al termine della stagione.

Campioncino in teorica, pacco postale in pratica. Jesé lascia nuovamente il PSG e torna in patria: fino al termine della stagione giocherà in prestito al Betis, che anche con lui spera di sopperire all'assenza del neo genoano Sanabria.

Operazione in prestito secco, senza nessun tipo di riscatto a favore del club andaluso. Un affare apparecchiato nei giorni scorsi e concluso oggi, come confermato ufficialmente sia dal PSG che dal Betis.

Nella seconda parte della stagione, dunque, Jesé proverà a recuperare il tempo perso nella prima, nella quale non è sceso in campo appena per qualche secondo, venendo convocato solo una volta: la scorsa settimana, contro lo Strasburgo in Coppa di Francia, gara in cui ha preso il posto di Choupo-Moting al primo minuto di recupero.

Per Jesé, il Betis rappresenterà la quarta esperienza negli ultimi due anni e mezzo: acquistato in pompa magna dal PSG nell'estate del 2016, a Parigi l'ex talento del Real Madrid non si è mai ambientato, venendo prestato prima al Las Palmas e poi allo Stoke City.

Negli ultimi giorni Jesé era stato accostato anche a varie formazioni italiane: Torino, Parma e Frosinone. A spuntarla è stato però il Betis. L'ex Real avrà quindi l'opportunità di disputare i sedicesimi di Europa League con la maglia biancoverde.