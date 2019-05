Calciomercato PSG, De Ligt la 'vendetta' sul Barcellona: l'ha chiesto Al-Khelaifi

Superato dal Barcellona nella corsa a De Jong, il Paris Saint-Germain sogna ora di rifarsi con De Ligt: Al-Khelaifi ha già attivato Antero Henrique.

Perso Frenkie De Jong a favore del , il vuole ora rifarsi strappando ai blaugrana un altro talento di casa . Si tratta ovviamente di Matthijs de Ligt, da tempo oggetto del desiderio del club catalano e ora entrato con forza anche nel mirino dei parigini.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Paris United', il presidente del Nasser Al-Khelaïfi avrebbe infatti affidato al direttore sportivo Antero Henrique il mandato di convincere De Ligt a sposare il progetto parigino, proseguendo dunque la propria carriera all'ombra della Tour Eiffel.

Un compito per nulla facile, visto il pressing soprattutto di Barcellona, appunto, e , con anche la sempre attenta a ogni possibile sviluppo. Se ci aggiungiamo poi che il difensore olandese non ha escluso la possibilità di restare all'Ajax, è lampante come il futuro del giovane centrale al momento sia più incerto che mai.

De Ligt nelle prossime settimane sarà infatti chiamato a decidere se proseguire la propria crescita in o se accettare la corte di un top club straniero che lo possa mettere alla prova in una nuova realtà. Una decisione molto delicata, che il Paris Saint-Germain spera ora di direzionare verso Parigi.