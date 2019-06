Calciomercato PSG, Dani Alves: "Ho bisogno di una squadra che sappia come competere"

In scadenza col PSG, Dani Alves non annulla i dubbi sul suo futuro: "Non abbiamo raggiunto gli obiettivi, dipenderà dalla proposta che riceverò".

Attualmente è impegnato in Copa America col ma a breve dovrà sciogliere i dubbi relativi alla permanenza o meno tra le file del : il contratto di Dani Alves scadrà tra due settimane e, al momento, non sembrano esserci novità rilevanti che meritino di essere raccontate.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Lo stesso difensore non sa ancora quale decisione prendere, come spiegato in un'intervista concessa a 'Sport'. Un ruolo decisivo nella vicenda potrebbe averlo il ritorno del connazionale Leonardo nella dirigenza parigina.

"Sono come il vino, passa il tempo e miglioro sempre di più. Ora sono concentrato a fare una buona Copa America, poi farò una scelta definitiva. Attualmente non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta".

L'ex lancia una frecciata al PSG, 'spronando' la società a fare di meglio dopo la scottante delusione della precoce eliminazione dalla agli ottavi di finale, la terza consecutiva.

"Sto con i tifosi del PSG, con gli appassionati e con chi si preoccupa delle sorti del club. E' pur vero, però, che i risultati attesi non sono stati raggiunti: voglio una squadra che sappia realmente come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo".

Il è rimasto nel cuore di Dani Alves come giusto che sia per i tanti trionfi festeggiati in Catalogna.

"Il Barça è casa mia, l'ho sempre detto e non posso dire altro: amo questo club e tutte le persone che ne fanno parte, compresi i miei ex compagni di squadra che si trovano ancora lì.

Vicinanza assoluta a Neymar, accusato di stupro e fuori dalla Copa America a causa di un infortunio rimediato proprio qualche giorno prima dell'esordio.