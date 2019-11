Calciomercato PSG: Cavani nel mirino dei Los Angeles Galaxy per il dopo Ibrahimovic

Edinson Cavani è finito nel mirino dei Los Angeles Galaxy, che provano a contattarlo per il post Ibrahimovic: anche i Miami di Beckham sul 'Matador'.

Zlatan Ibrahimovic ha appena salutato a modo suo la , ma i Los Angeles Galaxy non stanno a guardare. La società californiana ha già individuato il sostituto del fuoriclasse svedese: nel mirino c'è la stella del Edinson Cavani.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i Galaxy hanno già avviato i primi contatti per strappare il 'Matador' alla . Un testa a testa con i Miami di David Beckham, che invece hanno già un principio di accordo con il giocatore.

Il contratto di Cavani con il PSG scade nel 2020, ma i Los Angeles Galaxy stanno cercando di anticipare l'acquisto già a gennaio per colmare il grande vuoto lasciato da un campione come Ibrahimovic. Il direttore tecnico è già volato a Parigi per discutere l'affare.