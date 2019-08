Calciomercato Premier League, i colpi dell'ultimo giorno: David Luiz-Arsenal, Sessegnon-Tottenham

Il calciomercato estivo chiude i battenti in Inghilterra questo pomeriggio alle ore 18.00: i colpi dell'ultimo giorno di trattative.

Sono ore di fremente attesa queste in , con il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle ore 18.00 italiane e le società calcistiche d'Oltremanica che si affrettano a piazzare gli ultimi importanti colpi in entrata in vista dell'avvio della nuova Premier League, che inizierà domani con l'anticipo fra il e il City.

Saltati i passaggi di Paulo Dybala al e di Mario Mandzukic al , fra i club più attivi si registrano proprio gli Spurs e i rivali dell' . I primi inseguono sul gong l'affare Sessegnon dal , mentre i Gunners intendono rinforzare la loro difesa con l'acquisto dal del brasiliano David Luiz. Per entrambi i colpi appassionati e tifosi attendono l'arrivo dell'ufficialità.

In attesa di David Luiz, l'Arsenal si è assicurato l'acquisto del tornante Kieran Tiernay dal Glasgow: 27 i milioni spesi per portare a Londra il giocatore scozzese. Colpo amarcord invece per il , con il ritorno ai Magpies a costo zero dell'attaccante Andy Carroll.

Importante acquisto in attacco anche per il , che nelle ultime ore di trattative ha annunciato l'acquisto dal della punta senegalese Ismaila Sarr. Per la promettente ala ventunenne un contratto quinquennale per quello che rappresenta un acquisto record per gli Hornets.

Rinforzo anche per il piccolo , che ha annunciato l'arrivo in prestito dell'australiano Aaron Mooy dall' . Acquisto un po' a sorpresa invece per il , che ha prelevato in prestito dal il portiere Scott Carson.

In uscita (ma per , , e ci sarà tempo fino al 2 settembre) si è registrata invece la cessione di Romelu Lukaku dal Manchester United all' , con l'affare che tuttavia era già stato definito nella giornata di mercoledì.

Seguiranno aggiornamenti.