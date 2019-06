Calciomercato, Pogba desiderio del Real Madrid: scartato Fabian Ruiz

Zidane vuole Pogba come prossimo rinforzo al Real Madrid: scartate le opzioni che portavano a Eriksen del Tottenham e Fabian Ruiz del Napoli.

La somma spesa per la campagna acquisti è semplicemente strabiliante: finora il ha sborsato 303 milioni di euro, riscattandosi dall'anonimo operato dello scorso anno quando la cessione di Cristiano Ronaldo alla fu oggetto di polemiche tra i tifosi.

Florentino Perez non sembra volersi fermare qui ed è disposto a tutto pur di regalare a Zinedine Zidane il suo pupillo Paul Pogba, oggetto del desiderio del tecnico transalpino che lo sogna per rinforzare il centrocampo.

Le dichiarazioni dell'ex Juventus sulla volontà di cambiare aria, ritenendo conclusa l'esperienza al , sono un assist bello e buono per le 'Merengues' che per ora devono fare i conti con la resistenza dei 'Red Devils', non dello stesso avviso.

Proprio per far spazio a Pogba, il Real Madrid ha scartato le piste che portavano a Christian Eriksen e Fabian Ruiz: il danese ha il contratto in scadenza col nel 2020, lo spagnolo è uno dei punti di riferimento del di Ancelotti che lo richiese personalmente nell'estate 2018 al momento della sua nomina.

Lo stesso centrocampista spagnolo ha parlato ai microfoni di 'Onda Cero' alla vigilia della semifinale dell'Europeo Under 21 che giocherà con la sua contro la :

"Ancelotti è un allenatore che ti dà fiducia, ti fa sentire importante e ha un rapporto stretto con i giocatori, abbiamo un affetto reciproco. Futuro? Adesso non ci sto pensando perché sono concentrato solamente sull'Europeo".

Le ottime prestazioni offerte con la Spagna Under 21 non hanno fatto altro che accrescere il valore di Fabian Ruiz, per il quale non vi sono stati contatti degni di nota né con la società partenopea né con i suoi rappresentanti. A meno di colpi di scena, gli azzurri potranno continuare a goderselo senza gli affanni dettati dal calciomercato senza freni del Real Madrid.