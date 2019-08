Calciomercato, Pochettino: "Eriksen? Non so se resterà al Tottenham"

La permanenza di Eriksen al Tottenham non è sicura, parola di Pochettino: "Non so se resterà. Uno o cinque anni di contratto non fanno la differenza".

Alla vigilia del big match sul campo del , il non ha ancora risolto il problema relativo ai contratti in scadenza a giugno 2020 di alcuni dei suoi giocatori più importanti: compreso Christian Eriksen.

Il danese non ha vissuto un precampionato da protagonista, partendo spesso e volentieri dalla panchina per scelta di Mauricio Pochettino che, in conferenza stampa, non ha dissipato i dubbi sul futuro del forte centrocampista.

"Non so se resterà al Tottenham. Il mio compito è quello di aiutare tutti i giocatori, di dar loro sostegno qualora decidessero di intraprendere una direzione diversa per la loro carriera. Per me la durata dei contratti non è importante, non mi faccio condizionare: uno o cinque anni rimanenti non fanno la differenza".

Eriksen resta un bocconcino prelibato sul mercato: anche la in si è mossa per sondare il terreno, oltre al in (anche se la priorità in mezzo al campo rimane quel Paul Pogba tanto desiderato da Zinedine Zidane).

Senza un rinnovo, al momento opzione lontanissima, Eriksen è un serio candidato a lasciare Londra: poco più di due settimane e sapremo quale sarà la sua prossima squadra.