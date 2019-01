Calciomercato, Pinilla riparte dalla B cilena: è del Coquimbo Unido

Mauricio Pinilla giocherà nella Serie B cilena: ufficiale il suo passaggio al Coquimbo Unido dopo essersi svincolato dall'Universidad de Chile.

L'Italia l'ha lasciata un anno e mezzo fa, da allora la scelta di vita di tornare nel suo Cile: Mauricio Pinilla sa ancora come fare goal a quasi 35 anni suonati, tanto che la voglia di sfondare le porte avversarie è ancora intatta come ai bei tempi.

Dopo aver risolto il contratto con l'Universidad de Chile che lo lanciò nel calcio dei professionisti, l'ex attaccante del Palermo ha deciso di firmare con il Coquimbo Unido, società militante nella Serie B cilena.

Pinilla dovrà ritrovare confidenza con il campo da gioco: l'ultima partita giocata risale al 23 maggio 2018, quando giocò tutti e novanta i minuti del match di Copa Libertadores perso dalla 'U' contro il Vasco da Gama.

Un gran colpo per i gialloneri che, con questo innesto, sognano la promozione nella massima divisione, trascinati magari proprio dalle reti di 'Pinigol'.

Per Pinilla l'opportunità di mettersi in discussione e dimostrare a tutti che le doti da rapace dell'area di rigore sono rimaste del tutto intatte rispetto a quando l'Inter si accorse di lui, portandolo in Italia nel 2003.