Calciomercato, Pigliacelli sogna la Champions: c'è l'Apoel di Tramezzani

Dopo una grandissima stagione con la maglia del Craiova, in Romania, Mirko Pigliacelli ha molte richieste sul mercato e potrebbe giocare la Champions.

Dopo la delusione della retrocessione in Serie C con la maglia della Pro Vercelli, Mirko Pigliacelli ha deciso di lasciare l' per ripartire dal campionato rumeno, con il Craiova.

Il 25enne portiere scuola si è subito guadagnato un posto da titolare ed è stato protagonista di una grande stagione, conclusa con 17 clean sheet e un goal all'attivo.

Sì perché lo scorso febbraio Pigliacelli ha avuto anche la grande personalità di presentarsi sul dischetto e realizzare un calcio di rigore contro la Dinamo Bucarest.

Il Craiova ha concluso il campionato con un ottimo quarto posto, ma in estate Pigliacelli potrebbe fare un salto di qualità per giocare magari la .

Su di lui, come riportato da 'Sky Sport', c'è il Sofia e soprattutto l'Apoel Nicosia di Tramezzani che ha vinto il titolo in Cipro e con la quale avrebbe sicuramente più possibilità di misurarsi sul più grande palcoscenico europeo.