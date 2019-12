Calciomercato Pescara, Marchetti sempre più vicino: risoluzione del contratto col Genoa

Federico Marchetti starebbe trattando la risoluzione del contratto con il Genoa: il portiere è pronto ad accettare l'offerta del Pescara.

Il calciomercato si avvicina e dopo i botti di capodanno è pronto ad entrare nel vivo. Anche in Serie B la caccia a rinforzi di qualità sarà molto agguerrita: il , intanto, preme sull'acceleratore per Federico Marchetti.

L'ex portiere di e , secondo quanto riportato da 'Tuttosport', starebbe trattando la risoluzione del contratto con il e avrebbe l'intenzione di ripartire con una nuova avventura in cui possa avere un ruolo più centrale. In Marchetti non gioca dal 23 settembre del 2018 e l'ultima partita in cui è sceso in campo è stata la sfida di Coppa fra Genoa ed Entella del 6 dicembre 2018.

Sono 379 giorni che Federico Marchetti non difende una porta dalle insidie avversarie. La voglia di campo, però, è ancora molto viva nella mente del portiere di Bassano del Grappa che sarebbe disposto anche a scendere di categoria per poter trovare più spazio: su Marchetti, infatti, avrebbe messo gli occhi il Pescara che è alla ricerca di un portiere dopo il brutto infortunio occorso a Vincenzo Fiorillo.

Il capitano, nonché portiere, del Pescara ha subito una frattura della mano destra durante la sfida di campionato contro il . E allora la voglia di rivalsa di Marchetti e la necessità di un portiere con esperienza dei biancazzurri sono gli ingredienti giusti per un accordo che sembrerebbe vantaggioso per ambo le parti. La nuova avventura di Marchetti potrebbe essere in Serie B.