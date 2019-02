Calciomercato Perugia, ufficiale l'acquisto di Rosi: contratto fino al 2021

Aleandro Rosi riparte dal Perugia dopo l'addio al Genoa del luglio scorso: ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Il direttore dell'area tecnica del Perugia, Roberto Goretti, aveva confermato l'esito positivo della trattativa nella giornata di ieri e ora è arrivata anche l'ufficialità. Aleandro Rosi è un nuovo giocatore della squadra umbra.

Superate le visite mediche, il terzino classe 1987 ha sottoscritto con i biancorossi un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Per Rosi si tratta di un ritorno in campo a distanza di sette mesi dall'addio al Genoa del luglio scorso. Finisce così il periodo da svincolato per l'esperto difensore romano, pronto ora ad aiutare il Perugia a scalare la classifica di Serie B.