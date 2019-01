Calciomercato, Pellegri saluta il Monaco: prestito all'Hajduk Spalato

Pietro Pellegri vicino al trasferimento in Croazia: il Monaco potrebbe mandarlo in prestito all'Hajduk Spalato dove sarebbe uno dei titolari.

Un anno dopo il suo approdo al Monaco, Pietro Pellegri potrebbe lasciare il Principato, seppur in maniera temporanea: il futuro dell'enfant prodige sembrerebbe essere in Croazia.

Secondo 'Tuttosport', nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra i monegaschi e l'Hajduk Spalato, che acquisterebbe il 17enne con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

Una mossa utile per permettere a Pellegri di assaporare nuovamente l'ebbrezza del campo di gioco: finora ha collezionato soltanto tre presenze in Ligue 1 con tanto di goal all'esordio stagionale, nella sconfitta col Bordeaux.

A condizionare l'ex Genoa un problema all'inguine che lo sta costringendo al riposo forzato, arrivato dopo la fastidiosa pubalgia che non gli ha permesso di dare il suo contributo nella passata stagione, chiusa senza acuti con il club campione di Francia del 2017.

All'Hajduk Spalato non avrebbe grosse difficoltà per essere uno dei titolari inamovibili: i croati navigano a metà classifica in campionato e, l'innesto di Pellegri, consentirebbe di fare un bel salto in avanti. Problemi fisici permettendo.