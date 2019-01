Calciomercato, Parma su Stepinski: Ciciretti potrebbe andare al Chievo

Il Parma ha chiesto Stepinski al Chievo e sarebbe disposto a girare Ciciretti, ma serve l'ok del Napoli. I clivensi pensano al ritorno di Paloschi.

Possibile giro di attaccanti in Serie A dove il Parma, alle prese con i problemi fisici di Inglese, ha chiesto al Chievo il polacco Stepinski che con Di Carlo sta trovando meno spazio.

I clivensi vorrebbero trattenere l'attaccante almeno fino a giugno ma il Parma sarebbe pronto a offrire in cambio Ciciretti, il cui cartellino però è di proprietà del Napoli che dovrebbe quindi dare l'ok al trasferimento.

Il Chievo dal canto suo potrebbe comunque sostituire Stepinksi con il ritorno di Paloschi che arriverebbe dalla SPAL in un possibile scambio con Giaccherini.

La stessa SPAL potrebbe invece cedere Schiattarella che avrebbe già un accordo col Frosinone, club che per l'attacco pensa alla suggestiva idea Facundo Ferreyra dal Benfica.

Stepinski in questa stagione ha fin qui collezionato 18 presenze in campionato segnando 4 goal mentre Ciciretti ha giocato appena 135', senza mai trovare la via della rete.

Le alternative a Stepinksi per il Parma sono Matri, chiuso al Sassuolo da Boateng e Babacar, o Falcinelli del Bologna.