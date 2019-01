Calciomercato Parma, Spinazzola il regalo per gennaio: la Juventus ci pensa

Difficilmente Spinazzola lascerà la Juventus dopo l'intervento di Cuadrado. Parma al lavoro anche per l'acquisto di Loris Benito dallo Young Boys.

Sondaggio del Parma per Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', gli emiliani starebbero cercando di convincere la Juventus a lasciar partire il giocatore ma il lungo stop di Juan Cuadrado potrebbe rendere vano ogni tentativo. Dopo l'operazione al ginocchio, il colombiano tornerà infatti a disposizione di Massimiliano Allegri tra circa tre mesi.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Situazione che molto probabilmente spingerà la Juventus a trattenere Spinazzola a Torino fino al termine della stagione, con i bianconeri che hanno anche già stoppato il prestito del giocatore al Bologna, altro club interessato.

L'articolo prosegue qui sotto

Oltre all'ex laterale dell'Atalanta, ancora a secco di presenze in questa stagione, il Parma sta lavorando per assicurarsi a parametro zero Loris Benito. Come riportato da 'Sky Sport', il giocatore è in scadenza di contratto con lo Young Boys e il Parma starebbe provando a convincerlo a unirsi alla rosa allenata da Roberto D'Aversa dal prossimo giugno.