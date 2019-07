Calciomercato Parma, Schiappacasse restituito all'Atletico Madrid e ceduto al Famalicao

Il Parma ha interrotto il prestito di Nicolas Schiappacasse con l'Atletico Madrid, che si è ripreso l'attaccante uruguagio girandolo al Famalicao.

L'avventura italiana di Nicolas Schiappacasse, si conclude senza acuti. L'attaccante uruguagio è stato restituito dal all', coi Colchoneros che lo hanno subito girato per una stagione al Famalicao.

"La Società Parma Calcio 1913 comunica la risoluzione consensuale anticipata con il Club Atletico de Madrid del prestito del giocatore Nicolas Schiappacasse (Montevideo, 12.1.1999)”.

Non appena rientrato all'Atletico, la giovane punta non ha disfato le valigie ed è volato in : il club allenato da Simeone, infatti, lo ha ceduto a titolo temporaneo alla società lusitana.

Per Schiappacasse, il bilancio dell'esperienza in col Parma recita appena 3 presenze senza mai andare in goal.