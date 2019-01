Calciomercato Parma, Rog piace: "Ci sono anche Fiorentina e Schalke"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ammette l’interesse per Rog del Napoli: “Ma non è facile competere con Fiorentine a Schalke”.

E’ considerato uno dei migliori giovani del campionato italiano, nella prima metà di stagione però non è riuscito a trovare lo spazio che probabilmente si sarebbe aspettato. Marko Rog, chiuso dalla grande concorrenza che c’è al Napoli, nel girone d’andata ha raggranellato solo nove presenze per un totale di 331’.

Il centrocampista croato, al fine di ritagliarsi maggiore spazio, già a gennaio potrebbe lasciare la compagine partenopea magari anche solo in prestito e per lui le pretendenti di certo non mancano.

Tra le squadre alle quali Rog è stato accostato c’è anche il Parma. Il direttore sportivo del club emiliano, Daniele Faggiano, parlando ai microfoni di Radio CRC, non ha nascosto l’interesse per il giocatore.

“Rog è un giocatore che noi avevamo richiesto già nel corso dell’estate, io credo che lo vogliano tutti”. L'articolo prosegue qui sotto

Il Parma non è l’unico club sulle tracce di Rog e questo secondo Faggiano complica non poco le cose.