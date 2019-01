Calciomercato Parma, Kucka in arrivo: manca solo l'ufficialità

Il Parma sta per ufficializzare l'acquisto di Juraj Kucka dal Trabzonspor: lo slovacco firmerà un contratto di tre anni e mezzo.

Dopo un anno e mezzo di 'esilio', Juraj Kucka è pronto a fare ritorno in Serie A: ad accoglierlo il Parma che sta per mettere la parola fine ad una trattativa rapida con i turchi del Trabzonspor.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è praticamente tutto fatto per l'arrivo del centrocampista slovacco che è già sbarcato in Emilia: contratto della durata di tre anni e mezzo, imminenti le firme sul contratto che sanciranno l'ufficialità dell'operazione.

Kucka venne acquistato dal Trabzonspor nell'estate del 2017 che lo prelevò dal Milan insieme a José Sosa: i turchi erano recentemente entrati nel mirino della FIFA per il mancato pagamento delle spese di trasferimento dei due giocatori, poi correttamente saldato.

Il classe 1987 venne portato in Italia nel 2011 dal Genoa che credette in lui acquistandolo dallo Sparta Praga: in rossoblù disputò quattro stagioni con un piccolo intermezzo che lo vide in comproprietà con l'Inter, con cui non giocò mai una partita.

Mister D'Aversa potrà dunque contare su un rinforzo di assoluto livello per puntellare il centrocampo e ambire ad una salvezza più che tranquilla, in virtù dei 25 punti raccolti nel girone d'andata che stanno permettendo ai ducali di sognare addirittura un posto nella prossima Europa League.