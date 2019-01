Calciomercato Parma, in arrivo Schiappacasse dall'Atletico Madrid

Il Parma ha chiusto l'operazione con l'Atletico Madrid per il prestito di Nicolas Schiappacasse, talentuoso attaccante uruguayano classe '99.

Colpo interessantissimo in attaco per il Parma, che si assicura in prestito dall'Atletico Madrid l'attaccante Nicolas Schiappacasse.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Sky Sport' la trattativa è praticamente conclusa, con Schiappacasse che giocherà nel Parma fino al termine della stagione.

Uruguayano, classe '99, è arrivato all'Atletico nel 2016 dal River di Montevideo ed ha giocato con la squadra B dei Colchoneros prima di approdare in prestito al Majadahond, in Segunda Division.

L'articolo prosegue qui sotto

Schiappacasse ha disputato 13 partite e segnato un goal nella prima parte del campionato, ma adesso si sta mettendo in mostra nel Sudamericano Under 20 con l'Uruguay, durante il quale ha già segnato due reti.

Si tratta di un attaccante esterno rapido che può fare anche la punta centrale. Al Parma potrà giocarsi un posto nel tridente e mettere in mostra il suo talento.