Calciomercato Parma, idea Skrtel a parametro zero: deciderà a fine stagione

Il difensore slovacco Martin Skrtel, in scadenza di contratto con il Fenerbahce a fine giugno, valuterà a fine stagione l'offerta del Parma.

Una prima parte di campionato da urlo per il , che pianifica la prossima stagione a tre giornate dal termine della . La dirigenza sta studiando un colpo low cost: contattato Martin Skrtel, esperto difensore centrale in scadenza di contratto con il .

Secondo quanto riferito dal portale 'Skorer', l'ex giocatore del ha rifiutato il nuovo breve contratto proposto dal club turco, dichiarando di voler cambiare squadra in estate: "Questo è il mio ultimo contratto qui".

Nonostante i 34 anni Skrtel cerca un progetto a lungo termine: da qui la suggestione Parma e i primi contatti per quello che sarebbe un arrivo a parametro zero, il giocatore valuterà con la propria famiglia e prenderà una decisione a fine stagione.

25 presenze in campionato quest'anno per Skrtel, che vanta ben 320 presenze con la prestigiosa maglia del Liverpool e ben 28 goal in carriera. Centrale molto fisico e dotato di grande tempismo nel gioco aereo: dopo Bruno Alves il Parma potrebbe rinforzare la retroguardia con un altro elemento di grande esperienza.