Calciomercato Parma, El Kaddouri è il nuovo rinforzo: in Italia già domenica

Omar El Kaddouri è a un passo dal ritorno in Italia: il centrocampista giocherà l'ultima partita con il PAOK e poi nel weekend si unirà al Parma.

Tutto pronto per il ritorno in Italia di Omar El Kaddouri. Il Parma è a un passo dall'acquisto del centrocampista marocchino che in Serie A manca dall'agosto del 2017, quando lasciò l'Empoli per firmare con il PAOK Salonicco.

Gli emiliani oggi sono riusciti a sbloccare la trattativa con il club greco, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', con El Kaddouri che dovrebbe presentarsi a Parma già nella giornata di domenica per unirsi ai nuovi compagni.

Prima però il centrocampista giocherà la sua ultima partita in Super League, scendendo in campo nel fine settimana contro l'OFI.

Per El Kaddouri quella del Parma sarà la sesta maglia italiana indossata in carriera viste le precedenti esperienze con Brescia, Sudtirol, Napoli, Torino ed Empoli.