Calciomercato Parma, Cornelius e Kulusevski dall'Atalanta: è ufficiale

Il Parma ha acquistato Cornelius in prestito biennale con obbligo di riscatto e Kulusevski in prestito. Entrambi arrivano dall'Atalanta.

Il piazza il doppio colpo. La società emiliana infatti ha ufficializzato gli acquisti di Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski, entrambi dall'.

L'attaccante danese, nell'ultima stagione al , arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto e ha firmato col Parma fino al 2024. Kulusevski, classe 2000 e di ruolo centrocampista, è stato invece acquistato in prestito secco per una stagione.

Cornelius con l'Atalanta ha già messo insieme 23 presenze in segnando 3 goal mentre l'anno scorso, come detto, ha indossato la maglia del Bordeaux con cui ha giocato 29 partite tra Ligue1 e coppe.

Kulusevski ha già debuttato in Serie A ma è stato assoluto protagonista soprattutto nella Primavera dell'Atalanta con cui ha giocato 23 partite segnando ben 11 goal. Ora per entrambi c'è l'occasione Parma.