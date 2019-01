Calciomercato Parma, Calaiò potrebbe ripartire dal Foggia

Emanuele Calaiò potrebbe ripartire dalla Serie B e dal Foggia. Il club pugliese è alla ricerca di un accordo con il Parma.

Messa alle spalle la squalifica, Emanuele Calaiò è pronto a tornare in campo e ad iniziare una nuova avventura e la prossima tappa della sua lunga carriera potrebbe essere il Foggia.

La compagine pugliese, complici anche gli otto punti di penalità subiti prima dell’inizio del campionato, è attualmente terzultima in classifica in Serie B a -6 da quella posizione che varrebbe la salvezza automatica ed è alla ricerca di un attaccante che possa garantire quei goal che possano rendere meno in salita la dura strada che l’attende da qui alla fine del torneo.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato rossoneri avrebbero individuato proprio in Calaiò l’uomo giusto per iniziare la faticosa risalita.

Calaiò, 37 anni, nella scorsa stagione è stato, con i suoi 13 goal in 35 partite, uno dei trascinatori di quel Parma che è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie A, ma è finito ai margini della prima squadra quando lo scorso luglio il Tribunale Federale Nazionale della FIGC l’ha squalificato per due anni (squalifica poi ridotta dalla Corte d’Appello) a causa del tentativo di “alterare il regolare svolgimento e il risultato finale” di Parma-Spezia della scorsa annata, match decisivo per l’approdo degli emiliani nella massima Serie.

Al momento sembra essere uno solo l’ostacolo sulla strada che dovrebbe portare L’Arciere a Foggia: il giocatore è legato al club emiliano da un contratto che scadrà tra sei mesi e da parte del Parma non c’è l’intenzione di cederlo senza ricevere in cambio un conguaglio.

Qualora i due club dovessero trovare un’intesa (ai Satanelli piace anche Dezi sempre del Parma), l’approdo di Calaiò in Puglia potrebbe consumarsi in breve giro di posta.