Calciomercato Parma, Brazão è ufficiale: arriva in sinergia con l'Inter

Gabriel Brazão è un nuovo giocatore del Parma: rimarrà in Emilia fino a giugno per poi approdare all'Inter.

Con qualche settimana di ritardo dalla fine del calciomercato invernale, il Parma annuncia un nuovo rinforzo che però era già stato definito in precedenza, per il quale è arrivata ora anche l'ufficialità.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gabriel Brazão, 18enne portiere, giocherà in Emilia fino al termine della stagione. Il suo arrivo è stato testimoniato dal club ducale con un tweet che lo ritrae con tuta e sciarpa della società.

Brazão è reduce dal Sudamericano Sub20, concluso in malo modo col suo Brasile: soltanto penultimo posto nel girone da sei squadre vinto a sorpresa dall'Ecuador davanti alla favoritissima Argentina.

Cresciuto nel Cruzeiro, giunge in Italia grazie all'Inter, vera artefice del suo trasferimento: Parma fino a giugno per poi iniziare l'avventura in nerazzurro, dove attualmente non c'è spazio a causa dell'assenza di slot liberi per il tesseramento di giocatori extracomunitari.

Un'operazione che ricorda molto da vicino quella fatta nel gennaio 2005 con Julio Cesar, 'parcheggiato' al Chievo prima dell'approdo a Milano. Il resto, assieme a tutte le sue gesta, sono già pura storia.