Calciomercato Parma, Boateng suggestione per l'attacco: è tornato al Sassuolo

Kevin-Prince Boateng non è stato riscattato dal Barcellona ed è tornato al Sassuolo. Il Parma ci pensa: può essere il rinforzo per l'attacco.

La campagna di rafforzamento del è partita dalle conferme, come quelle di Grassi e Sepe arrivati a titolo definitivo, ma proseguirà con delle novità, soprattutto in attacco. Dove spunta il nome di Kevin-Prince Boateng.

Secondo quanto afferma 'La Gazzetta dello Sport', i crociati avrebbero fatto un pensiero al classe 1987, appena rientrato al dal prestito di 6 mesi al .

I blaugrana non hanno esercitato il diritto di riscatto presente nell'accordo, così è tornato ai neroverdi, dove non sembra comunque destinato a rimanere.

Il Parma potrebbe essere la sua prossima destinazione, anche se non è l'unico obiettivo: il d.s. Faggiano potrebbe riportare in Emilia anche Inglese, dopo l'ottimo anno in prestito nella scorsa stagione.

RImane più sullo sfondo la suggestione che porta a Mario Balotelli, che avrebbe richieste economiche troppo alte per il club.