Calciomercato Paris Saint-Germain, è fatta per Leandro Paredes: Allan resterà al Napoli

Il Paris Saint-Germain ha deciso di chiudere con lo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes: l'ex Roma è atteso in Francia già domani.

Carlo Ancelotti è stato categorico, Allan non si muoverà dal Napoli a gennaio. Il Paris Saint-Germain ha visto dunque sfumare il suo principale obiettivo di mercato e per questo ha scelto di chiudere con lo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus che, secondo 'Sky Sport', ha convinto il club russo a lasciar partire il giocatore. L'ex Roma è atteso in Francia già nella giornata di domani dove svolgerà le visite mediche e porrà la firma sul nuovo contratto.

Finisce così dopo un anno e mezzo l'avventura del centrocampista argentino allo Zenit, con Paredes che a Parigi spera di poter fare un ulteriore salto di qualità, aiutando gli uomini di Tuchel nel grande obiettivo che resta la conquista della Champions League.

In Russia il giocatore ha collezionato 22 presenze, 4 goal e altrettanti assist in questa stagione. Numeri che spera di incrementare una volta a Parigi.