Calciomercato Paris Saint-Germain, Buffon compie 41 anni: il rinnovo come regalo

Gianluigi Buffon è pronto a estendere il proprio contratto con il Paris Saint-Germain per un'altra stagione: "Si continua quando si è soddisfatti".

Arrivato in estate dalla Juventus per dimostrare di poter essere ancora un grande protagonista in campo, Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain ci ha messo poco a diventare uno dei punti di riferimento nello spogliatoio dei capitolini.

Una nuova avventura iniziata nel migliore dei modi, con il portiere italiano, che oggi compie 41 anni, pronto a discutere con i parigini i termini per un rinnovo del contratto, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

I numeri collezionati da Buffon in questa prima parte di stagione sono rassicuranti. Già 10 gare disputate, l'ultima ieri sera contro il Rennes in campionato, con solamente cinque reti subite. Un alto rendimento che potrebbe convincere il Paris Saint-Germain a prolungare l'esperienza di Buffon in Francia per un altro anno.

Firmato in estate un contratto annuale con opzione per ulteriori 12 mesi, il rinnovo dell'ex juventino con i Campioni di Francia dovrebbe essere infatti una formalità. Buffon a Parigi si trova bene, come lui stesso ha ribadito, e con l'ok da parte del club la firma sul contratto potrebbe arrivare presto.

"Si continua quando tutti sono soddisfatti e io lo sono".

Un rinnovo che per Buffon rappresenterebbe il regalo più bello nell'anno del suo 41esimo compleanno.