Calciomercato, Paolo De Ceglie vicino al Miami United: nuova avventura per l'ex Juventus

Terminata l'esperienza al Servette, Paolo De Ceglie è pronto a volare negli Stati Uniti: a 32 anni, l'ex Juventus potrebbe ripartire dalla NPSL.

Nuova possibile avventura oltreoceano per Paolo De Ceglie. L'ex difensore della Juventus è attualmente svincolato e nel suo futuro prossimo pare esserci il Miami United FC, squadra che milita nella National Premier Soccer League (NPSL).

Con un passato vincente in bianconero, dove ha conquistato soprattutto tre Scudetti, tre Supercoppe italiane e una Coppa Italia, il classe 1986 di Aosta sta trattando con il club statunitense, non avendo alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo a 32 anni.

Come riportato da 'Sky Sport', la decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, con De Ceglie pronto a dare inizio alla sua terza esperienza fuori dai confini italiani. In passato ha infatti vestito le maglie del Marsiglia in Francia e del Servette in Svizzera.

Tre anche le esperienze nel belpaese, dove ha difeso i colori di Juventus, Parma e Genoa.