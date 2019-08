Calciomercato Palermo, Santana è il primo acquisto: ufficiale il ritorno dell'argentino

Colpo amarcord per il nuovo Palermo, che ripartirà dalla Serie D: il primo colpo è Mario Alberto Santana, 3 stagioni in rosanero negli Anni Duemila.

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", recita il testo di 'Amici Mai' di Antonello Venditti. La celebre canzone del cantautore romano ben si presta per descrivere quanto accaduto fra il centrocampista Mario Alberto Santana e il .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il giocatore argentino, classe 1981, che ha militato in rosanero per 3 stagioni (2002/2003 e dal 2004 al 2006), collezionando 91 presenze e 4 goal (58 e 3 reti in ), è infatti ufficialmente il primo acquisto della nuova proprietà del club siciliano, che dopo il fallimento ripartirà dalla Serie D.

A riportare la notizia è 'Sky Sport', che riferisce che il giocatore, reduce da un'esperienza con la Pro Patria, ha firmato proprio questo pomeriggio il contratto che lo legherà al club di Dario Mirri e Tony Di Piazza.

"Sono molto emozionato. Vedere il Palermo in Serie D è una sensazione strana, ma si riparte sempre. Darò il massimo impegno per riportare questa città dove merita".

Santana torna dunque dopo 13 anni nella società che lo ha lanciato nel grande calcio. Nelle prossime ore i siciliani dovrebbero ufficializzare anche gli arrivi di Giovanni Ricciardo e Andrea Accardi, con l'obiettivo di allestire una squadra all'altezza della categoria.