Calciomercato, ora è ufficiale: Honda riparte dal Vitesse, c'è la firma

Dopo un primo periodo di prova Keisuke Honda ha firmato un contratto fino a fine stagione con gli olandesi del Vitesse.

Dopo essersi proposto al sui propri social, Keisuke Honda ha deciso di ripartire dal Vitesse. Il primo periodo di prova con il club olandese è andato a buon fine ed è arrivata oggi l'ufficialità dopo le visite di rito.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo il comunicato del club in seguito alla firma dell'esperto giapponese:

"Keisuke Honda ha firmato un contratto con il Vitesse. Il 33enne giapponese e il club hanno concordato un contratto fino alla fine della stagione attuale".

Il Vitesse aveva accolto l'appello del classe '86, che era svincolato dopo la breve avventura al Melbourne. Honda si conferma un vero e proprio giramondo dopo aver giocato anche in al Mosca e in al Pachuca.

Nel mezzo l'avventura poco brillante al Milan, dove ha collezionato undici reti e quattordici assist in 92 presenze. Si tratta di un ritorno in per il trequartista giapponese, che aveva già vestito la maglia del Venlo tra il 2008 e il 2010.