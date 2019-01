Calciomercato, nuovo coro per i tifosi dell'Atletico Madrid: "Meno Morata, più Borja Garcés"

Alcuni tifosi dell'Atletico Madrid hanno intonato oggi al Wanda Metropolitano un coro contro l'attaccante del Chelsea:"Meno Morata, più Borja Garcés".

Con l'arrivo al Chelsea di Gonzalo Higuain, il trasferimento all'Atletico Madrid di Alvaro Morata si potrebbe concretizzare nei prossimi giorni. L'attaccante spagnolo alla corte di Simeone spera di ritrovare la confidenza persa con il goal nella sua parentesi in Premier League.

Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dei colchoneros, lo spagnolo durante la sua carriera ha legato però principalmente il suo nome ai rivali cittadini del Real Madrid, con i quali ha vinto praticamente tutto.

Un fatto che i tifosi dell'Atletico conoscono molto bene e che per molti rende difficile accettare un ritorno sulla sponda rojiblanca del giocatore. A rimarcarlo è stata oggi una parte della tifoseria presente al Wanda Metropolitano.

In occasione della gara di Liga contro il Getafe, alcuni tifosi hanno intonato infatti un coro contro l'attaccante del Chelsea.

"Meno Morata, più Borja Garcés".

Questo il motto proveniente dalla parte nord dello stadio, con il resto del pubblico che ha provato a coprire il coro con dei fischi. La canzone è stata poi seguita da dei classici applausi contro il Real Madrid.

Una dimostrazione di come una parte della tifoseria preferirebbe vedere in prima squadra un giovane attaccante delle giovanili come Borja Garcés, piuttosto che un ritorno di Morata.