Calciomercato, notizie e trattative: Inter, spunta Romero

È Cristian Romero il profilo seguito dall'Inter per rinforzare la difesa: l'argentino del Genoa sta convincendo gli uomini di mercato nerazzurri, intenzionati a monitorarlo ancora per poi tentare un assalto in estate. Il suo arrivo rinforzerebbe il reparto arretrato anche dal punto di vista numerico: incerto il futuro di Miranda che potrebbe tornare in Brasile e Ranocchia, destinato a non rinnovare il contratto in scadenza.

L'esclusione con il Guingamp ha incrinato ulteriormente il rapporto tra Mario Balotelli e il tecnico del Nizza , Patrick Vieira : l'allenatore ha dichiarato che 'Supermario' non verrà convocato nemmeno per il match di Strasburgo e che l'ipotesi di un addio a gennaio è possibile. A tal proposito, è da registrare il ritorno alla carica del Marsiglia , già vicino al giocatore in estate quando però non arrivò l'accordo economico tra i due club.

RUMMENIGGE: "HERNANDEZ? NON ANCORA FATTA"

Lucas Hernandez sarebbe in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco , pronto a pagare all' Atletico Madrid gli 80 milioni della sua clausola rescissoria. Un'ipotesi per ora non confermata dal dirigente dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge : "Non posso negare o confermare nulla, fin quando non sarà concluso niente non posso parlare. Questa clausola è sicuramente un vantaggio che il giocatore può ottenere dal suo contratto".

L' Inter e Mauro Icardi continuano a trattare per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, con tanto di aumento dell'ingaggio: Wanda Nara chiede 10 milioni, la proposta nerazzurra è ferma a 6 e potrebbe essere trovata una via di mezzo a 8, come in questi casi. La volontà del capitano è quella di proseguire la sua carriera a Milano, anche se emerge un'offerta fatta qualche mese fa dalla Juventus : 50 milioni più il cartellino di Gonzalo Higuain .

La Juventus potrebbe fiondarsi su un futuro svincolato di lusso: Filipe Luis non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con l' Atletico Madrid ed è finito nel mirino di Fabio Paratici per la prossima stagione. Il 33enne brasiliano con passaporto polacco rappresenterebbe una più che ottima soluzione per la fascia sinistra, dove si giocherebbe il posto con Alex Sandro (Spinazzola è destinato all'addio in prestito).