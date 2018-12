Calciomercato, notizie e trattative: Cagliari, Walukiewicz alle visite mediche

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 22 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

CAGLIARI, VISITE PER WALUKIEWICZ

Come riportato da 'Sky Sport', il Cagliari ha ormai acquistato il difensore centrale polacco Sebastian Walukiewicz. Il classe 2000, che fino ad ora ha giocato in Polonia con la maglia del Pogon Szczecin, si trova già a Villa Stuart a Roma, per effettuare le visite mediche per il Cagliari. Su di lui c'erano anche Borussia Dortmund e Genoa, tra le altre, ma il giocatore ha palesato la volontà di giocare proprio nel Cagliari.

Il Napoli potrebbe presto doversi difendere dagli attacchi del PSG per Allan. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino dei francesi, ma per la squadra partenopea al momento è incedibile. I parigini hanno pronta sul piatto un'offerta da 50 milioni di euro, che non dovrebbe scalfire la posizione di Aurelio De Laurentiis. Diverso il discorso, invece, se la posta in gioco dovesse alzarsi...